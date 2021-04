Católicos celebram Festa da Divina Misericórdia com carreata na capital

A Festa da Divina Misericórdia foi instituída pelo Papa João Paulo II, em 2000, que decretou que todo segundo Domingo da Páscoa se passasse a chamar Domingo da Divina Misericórdia.

A Divina Misericórdia, de acordo com os católicos, é uma forma de compaixão da parte de Deus, um ato de graça baseado na confiança ou no perdão. No catolicismo se refere especificamente a uma devoção que teve a sua origem nas aparições de Jesus recebidas por Santa Faustina Kowalska, no início do século XX, na Polônia.

Relacionado

Em razão da pandemia, as celebrações deste ano estão sendo feitas sem atividades presenciais na igreja. Uma carreata com dezenas de carros saiu da região do Calafate e percorreu diversos bairros da capital celebrando a data.

Um dos principais momentos da celebração aconteceu quando o padre Jairo desceu do veículo que liderava o cortejo e passou a benzer todos os carros que estavam na carreata.

Como tem acontecido também nas celebrações mais tradicionais, como as missas, que não pode comparecer teve a oportunidade de acompanhar toda a carreata pelas redes sociais da Diocese de Rio Branco.

Por conta do decreto do governo do estado, as igrejas estão proibidas de realizar atividades com a presença de fieis nos finais de semana.