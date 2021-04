VAZOU! Áudio de secretário revela que concurso no Acre é de “cartas marcadas”

Em mensagem de áudio repassada pelo secretário municipal de Saúde em Marechal Thaumaturgo, o gestor José Maria da Silva, ficou explícita a existência de suposto ato ilegal na contratação de profissionais da área. O áudio vem sendo compartilhado em grupos de rede social entre moradores da cidade.

Silva conta na mensagem que irá regularizar a situação de um grupo na gestão municipal. No áudio, fica claro um possível jogo de “cartas marcadas” envolvido no concurso pública da área.

“Vai sair o edital do concurso para a assistência social e saúde. Concurso para legalizar os profissionais que estão como serviço prestado. Aconselho vocês a não darem muita publicidade pra não gerar concorrência. Tenho 36 pessoas ilegais que estou pagando como serviço prestado e a partir desse concurso eu não vou poder continuar pagando. Fiquem atentos como vocês vão passar essa mensagem nos grupos”, disse o secretário na mensagem.

Em outro trecho, ele afirma que mesmo pessoas que têm outro emprego, poderão assumir vagas na zona rural do município. O edital ainda não foi publicado. Segundo o secretário, há vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, dentistas, fonoaudiólogo e outros.

O prefeito reeleito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko, não respondeu a ligação, nem mensagem do Ac24horas para falar do assunto.

A assessoria de comunicação da prefeitura explicou apenas que não se trata de concurso. e sim Processo Simplificado com análise de currículos e que mandará o Edital para o ac24horas. No entanto, assessoria não deu explicações sobre a fala do secretário, que admite claramente o objetivo da medida: acomodar oficialmente os profissionais de saúde que já estão trabalhando para a secretaria de Marechal Thaumaturgo.

Ouça o áudio: