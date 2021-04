Segurança coloca efetivo para punir criminosos que mataram pastor na Transacreana

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre emitiu nota pública na tarde deste sábado,10, tratando do arrastão que fez cerca de 30 reféns e uma vítima fatal na região da Transacreana. O Estado diz reconhecer que é seu dever garantir a ordem pública “e manutenção da incolumidade entre as pessoas”.

A nota veio após moradores denunciaram lentidão da Polícia Militar para atender a ocorrência, que resultou na morte de um inocente. “Diante de ações criminosas como a ocorrida na noite de sexta-feira, 9, na rodovia Transacreana, temos a obrigação de dar pronta resposta e punir, conforme o rigor da lei, os responsáveis por tirarem a vida de um cidadão de bem e por atentarem contra a ordem pública”, garantiu o governo.

Relacionado

O secretário de Segurança, coronel Paulo Cézar, lamentou a morte do senhor Raimundo Araújo da Costa, de 62 anos, pastor evangélico. “Pedimos desculpas aos familiares por eventuais falhas cometidas no atendimento da ocorrência”.

A nota destaca que só lamentar, não é suficiente. “Temos muito o que melhorar, contudo, estamos colocando boa parte do nosso efetivo a disposição e pretendemos, o mais rápido possível, apresentar os resultados com a prisão dos autores do crime. Tal ato não ficará impune”, concluiu o secretário.