Empresários cobram suspensão de impostos em Cruzeiro do Sul

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, em Cruzeiro do Sul , Luís Cunha, cobrou ajuda dos governos federal e estadual para que as empresas possam garantir os empregos durante esta segunda onda da pandemia do Coronavírus.

“Está saindo de novo o auxílio emergencial do governo federal para as pessoas jurídicas e para as empresas? O governo do Estado deve fazer algo urgente. Suspender os impostos ou prorrogar as parcelas dos impostos”, pede.

Ele destaca que já está no segundo trimestre de 2021 e nem a União ou o governo do Acre tomaram medidas de modo a diminuir os impactos econômicos para as empresas, como a Medida Provisória 936, editada pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado.

A Medida possibilitou a suspensão de contratos e complementou os salários dos funcionários. “Essa medida salvou 10 milhões de empregos no Brasil no ano passado e precisamos de algo urgente para esta segunda onda, porque muitas empresas não têm como garantir os empregos. Esta Medida deve ser reeditada” , conclui.