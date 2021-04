Durante operação, Gefron apreende mais 26kg de oxidado de cocaína em Epitaciolândia

Em continuidade a Operação Horus, do programa V.I.G.IA, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), prendeu dois homens no Ramal do Porto Rico, localizado no Km 32, da BR-317, região do município de Epitaciolândia. Os suspeitos foram capturados na tarde deste sábado, 10, com aproximadamente 26 quilos de produto entorpecente.

A dupla trafegava em um veículo modelo Renault Sandeiro de cor preta, sentido Rio Branco. Ao avistarem o bloqueio policial, um deles identificado pela iniciais B. O. S, arremessou um saco com o produto entorpecente às margens da rodovia e saiu correndo, já o comparsa, G. D. M, tentou dar a ré com o veículo, mas foi imediatamente interceptado. Após buscas que duraram pouco mais de uma hora, o que tentou se evadir pela mata foi capturado.

No total, foram encontrados no saco arremessado pela janela do veículo, 1.056 kg de substância aparentando cloridrato de cocaína e outros 24.944 kg de produto aparentando ser oxidado. A droga seria originária do Peru e estaria avaliada em R$ 35 mil reais.

“O Gefron vem intensificando as ações e abordagens na região do Alto Acre. Este é o resultado de um trabalho que está sendo realizado dioturnamente e que tem sido feito para trazer mais segurança mas regiões de fronteira. Continuaremos fazendo nosso trabalho no combate aos crimes transfronteiriços”, destacou Coronel Teles, coordenador do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron).