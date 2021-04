Rosana Gomes recebe Gladson e Mailza para anúncio de obras e investimentos no Quinari

Na manhã desta quinta-feira, 8, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas), recebeu o governador do Estado, Gladson Cameli e a senadora da República, Mailza Gomes, na sede da prefeitura para cumprimento de agenda institucional. Primeiramente o grupo, também acompanhado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Carlos Batista, foi ao terreno doado pela gestão municipal para construção do Quartel da corporação no município. Em seguida, as autoridades se encaminharam ao Ginásio Estadual Edson Honorato, que se encontra em estado de deterioração e que, portanto, estava em desuso há cerca de três anos, mas que passa por obras de recuperação realizadas pelo governo do Estado.

“Eu não vou desistir enquanto não der saúde e segurança para o nosso povo. E peço que tomem cuidado, porque a gente vai virar essa página e vencer a pandemia. Se tiver que tirar água de pedra a gente vai tirar, para melhorar a vida das pessoas”, disse o governador sobre os desafios de trabalhar pelos municípios acreanos.

Na oportunidade a senadora Mailza Gomes, reiterou seu empenho em ajudar o Quinari com a destinação de emendas. “Destinei R$ 12 milhões por meio do Deracre para ajudar na infraestrutura da cidade, além de construção de escola e de uma quadra. E pode contar comigo Rosana para mais recursos e mais empenho em Brasília, pelo município”, relatou a senadora.

A prefeita agradeceu a parceria tanto por parte do governador quanto por parte da senadora. “Ninguém faz nada sozinho, e por isso é tão importante ter essa parceria tão afinada com o governador Gladson que não tem medido esforços por nós e com a senadora Mailza que tem colocado seu trabalho e recursos do mandato para nos ajudar, gerando emprego e renda, para população do Quinari”, disse.