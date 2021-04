Projeto leva investimentos no extrativismo e pontos de internet em Tarauacá

A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) está formalizando parceria com a prefeitura de Tarauacá e cooperativas daquela região para investimentos de R$1 milhão para construção de barcos, aquisição de kits para extração do látex e implantação de pontos de internet em comunidades da BR-364, como a do Acurarua.

O programa da Funtac tem as cooperativas como parceiras, além das prefeituras, chegando muito mais facilmente às comunidades nos municípios. Outras regiões também já receberam o projeto.

Os barcos que serão construídos servirão para escoamento da produção ribeirinha.