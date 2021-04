Presidente do PT diz que se arrependeu de ter votado em Bocalom no 2° turno

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Estado do Acre, Cesário Braga, declarou por meio das redes sociais na tarde desta sexta-feira (9), que se arrependeu em ter apoiado e votado no atual prefeito da capital, Tião Bocalom (Progressistas) no segundo turno das eleições de 2020.

Cesário diz que o arrependimento veio após analise dos primeiros 100 dias de gestão de Bocalom, na qual considera como ‘desastrosa’. Em seus argumentos, o petista enumerou uma série de motivos que fez com que viesse a público reconhecer o erro.

“Eu não poderia fazer outro movimento senão vir a público reconhecer um erro e pedir perdão a todos os moradores da nossa cidade. No segundo turno das eleições de 2020, votei em Bocalom e me arrependo amargamente de imprudente decisão. Passados 100 dias, a única avaliação que podemos fazer e admitir, é a de uma administração desastrosa para a população e totalmente sem rumo”, declarou.

Braga destacou pelo menos cinco momentos, que para ele, são cruciais para uma avaliação negativa, entre elas, as recentes viagens, falta de ação efetiva no combate a pandemia e o episódio na qual o prefeito autorizou a ação da Polícia Militar contra garis e margaridas, durante realização de protesto por conta de pagamentos atrasados.

“Carrego o peso de uma atitude equivocada nas costas, não seria omisso em não pedir perdão e reconhecer minha falha. Errei, sim, e com muita tristeza tenho aprendido com esse amargo erro. Desculpa, Rio Branco!”, escreveu.

Contudo, apesar do erro, Cesário enfatizou que não teria voltado e nem apoiado a ex-prefeita Socorro Neri. “Não distorçam meu arrependimento eleitoral ou achem que eu apoiaria a ex-prefeita Socorro Neri, se pudesse voltar ao tempo. Também não compactuo com quem mente descaradamente e ataca a honra alheia, como Socorro fez comigo no afã de denegrir a imagem do PT – partido que lhe deu um mandato”, encerrou.