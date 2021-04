Para tentar evitar lockdown, Fecomércio doa 25,3 mil máscaras para campanha do governo

Foto: Rose Peres/Fecomércio

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, juntamente com representantes da entidade, doaram na noite desta quinta-feira, 8, 25,3 mil máscaras faciais. A ação fez parte da campanha “Aceita uma Máscara?”, do governo do Estado, idealizada pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, e a ideia é entregar em bairros em situação de vulnerabilidade social na capital e no interior do Acre já nos próximos dias.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha, a iniciativa começou com a percepção dos profissionais do sistema de Segurança Pública durante as fiscalizações sanitárias e abordagens. “Sentíamos certa resistência no uso das máscaras, por ignorância na maioria das vezes, aliada à dúvida na eficácia do protetor facial. Por isso, surgiu a essa iniciativa, para conscientizar e também, disponibilizar máscaras”, explicou.

Leandro Domingos relembrou que o Sesc, que é aquilo que classifica como um braço social da Fecomércio, nunca se negou a ajudar o Governo do Estado no que diz respeito ao combate da pandemia e na defesa das pessoas mais fragilizadas. ” Esse vírus contamina principalmente pela boca e pelas narinas, e temos observado que boa parte da população não usa máscara para e por não ter condições de comprar. Felizmente, a Sejusp teve essa sensibilidade de fazer a campanha”, disse.

Ainda segundo Domingos, o Sistema Fecomercio/AC entregou 25,3 mil protetores faciais. “Não compramos mais por falta deste produto no mercado, mas a nossa meta é doar entre 100 mil e 150 mil máscaras”, explicou.

O vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Marcos Lameira, enfatizou a importância do uso dos protetores, além de álcool em gel e hábitos como lavar as mãos com água e sabão constantemente, para a contenção do novo coronavírus. “Este é um momento para agirmos no coletivo. Nós não queremos um lockdown e, por isso, queremos que todos tenham a consciência de se protegerem e protegerem os seus para que possamos passar por esse momento”, finalizou.

Com informações da Fecomércio.