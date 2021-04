Cruzeiro do Sul retoma obras e aproveita recursos de emendas da deputada federal Jéssica Sales

Jéssica Sales e Zequinha Lima fazem parceria por Cruzeiro do Sul

A manhã dessa sexta-feira, 09, foi de intensa agenda para o prefeito Zequinha Lima e para a deputada federal Jéssica Sales. Eles visitaram obras que estão sendo executadas pela nova gestão municipal e que são provenientes de emendas parlamentares da deputada.

A primeira agenda foi uma visita institucional feita pela deputada ao gabinete do prefeito. Depois, ambos foram ao Mercado do Peixe, onde o prefeito Zequinha assinou ordem de serviço para a esperada ampliação do mercado e construção de uma fábrica de gelo, obras que vão beneficiar muito os vendedores e pescadores.

Depois do Mercado do Peixe, o prefeito e a deputada visitaram as obras do Mercado Popular, antiga reivindicação dos camelôs da cidade.

Ainda houveram vistas a Fábrica de Citronela, ao Complexo Esportivo e ao prédio da Rodoviária de Cruzeiro do sul. Todas as obras estão sendo retomadas pela gestão do prefeito Zequinha e são frutos de emendas parlamentares de deputada Jéssica Sales.

“Ao todos são 75 milhões que destinei só pra Cruzeiro do Sul. As obras pararam pois faltava gestão, mas agora que temos uma prefeito parceiro e que coloca o bem da população em primeiro lugar. Eu tenho muita fé que esse recurso vai ajudar muito o município e as pessoas de Cruzeiro do Sul”, declarou Jéssica.

Para Zequinha Lima, quando a eleição acaba, os eleitos devem ser unir para ajudar os que mais precisam: “A Jéssica tem sido a deputada que mais tem enviado recursos para Cruzeiro do Sul. Eu sou muito grato por isso! O bom da política é o debate de ideias, temos ideias políticas diferentes, e isso é democracia. Mas, quando termina a eleição temos que desmontar o palanque e pensar nas pessoas, nosso compromisso é com elas. E seguiu: “Quero muito agradecer esse gesto da deputada. Vamos mostrar que durante o mandato não existe diferença política, existe parceria por Cruzeiro do Sul. Eu garanto que todas as emendas que a deputada nos enviar, serão tratadas com muita competência e responsabilidade, faremos de tudo para não perder nenhum centavo e aplicar tudo na melhoria da qualidade de vida das pessoas da nossa cidade”, finalizou o prefeito.

Valor das obras visitadas

As obras visitadas no dia de hoje por Zequinha Lima e Jéssica Sales, já estão sendo retomadas pela prefeitura. Para ampliação do Mercado do Peixe e Construção da Fábrica de gelo; a parlamentar destinou 400 mil, para o Mercado Popular; 1 milhão, para o Complexo Esportivo; 5 milhões, para o prédio da Rodoviária de Cruzeiro do Sul; 1 milhão e o mesmo valor para a Destilaria de Óleo de Citronela.

