Cerca de 9 mil servidores da saúde foram imunizados contra a Covid-19

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, declarou na manhã desta sexta-feira (9), que mais de 9 mil profissionais de saúde já receberam a vacina que combate o coronavírus.

Segundo ele, o Ministério da Saúde determinou que sejam imunizados na área da saúde, algo em torno de 16 mil servidores, contudo, somando os 11 lotes de vacinas recebidas pelo governo, a gestão ainda não atingiu 100% da categoria.

“Não tenho os números exatos, porém, mais de 9.500 mil profissionais foram imunizados contra a Covid-19 na capital”, salientou.

Vacinação na capital

Dados do portal da transparência da prefeitura de Rio Branco consta que a capital recebeu um total de 36.639 doses de vacinas e aplicou 34.807 doses.

De acordo com o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.