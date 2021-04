Acre não deverá adotar medidas de fechamento de cultos e missas

O governo do Estado do Acre não deverá adotar medidas de restrições contra o funcionamento das igrejas em território acreano, isso porque, no estado, a atual gestão tem instalado o Comitê de acompanhamento da Covid-19 que já autorizou a realização das atividades com capacidade de público de 20%.

Na última avaliação do comitê, o Acre permaneceu na Bandeira Vermelha em decorrência do agravamento da pandemia no estado, contudo, a decisão foi de que as igrejas possam realizar eventos religiosos.

O questionamento começou a ocorrer devido na última quinta-feira (8) o Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido que estados e municípios poderão impor restrições a celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, em templos e igrejas durante a pandemia de Covid-19.

Com o novo entendimento, tanto o governo do Acre, quanto as prefeituras do interior poderão editar medidas restritivas.

A reportagem do ac24horas ouviu o governador Gladson Cameli que adiantou que de sua parte nenhuma medida restritiva deverá ocorrer contra as igrejas. “Não vou mexer com a fé de ninguém”, declarou.