Vereadores querem igualdade na vacinação de estudantes da Saúde

A aplicação da vacina contra Covid-19 em estudantes de medicina foi tema de discurso na Câmara dos Vereadores de Rio Branco durante a manhã desta quinta-feira (8). Os vereadores Adailton Cruz e Michelle Melo (PSB e PDT) cobraram do secretário municipal de saúde, Frank Lima, igualdade na imunização de estudantes da área de Saúde.

A cobrança ocorre após os alunos do 6º período de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) serem vacinados contra a Covid-19, em detrimento dos alunos de saúde coletiva, nutrição e enfermagem, que estão no último período sem poder realizar o estágio devido a falta da vacina contra o vírus.

Os parlamentares criticaram a falta de isonomia da Secretaria Municipal de Saúde da capital, e falaram em tratamento discriminatório da pasta em relação à vacinação de estudantes de outras áreas de saúde. A vereadora Michelle Melo exibiu fotos dos alunos do 6º período da Ufac sendo vacinados e criticou o tratamento dado a eles enquanto outros alunos de outras áreas de saúde estão sem terminar o curso por falta de imunização contra o vírus.

“Não está tendo um trato igual. Não estamos questionando aqui os alunos de medicina do 6º período serem vacinados, mas sim o trato discriminatório e a falta de isonomia em relação aos outros cursos e acadêmicos de outras universidades. A enfermagem da Ufac só precisa do estágio para concluir o curso, mas sem a vacinação não estão podendo concluir o curso e o mesmo ocorre em estudantes de outras áreas”, afirmou Michelle Melo.

“Vacinar somente uma turma é discriminação e isso não é aceito. A Semsa infelizmente veda os olhos para planejamento e organização. A maior preocupação foi o fato dos acadêmicos de outros cursos estarem sendo discriminados em relação a vacinação de estudantes de medicina”, lamentou Adailton.