“Reforço meu compromisso com a agricultura”, diz Mailza em visita ao Ceasa

A parlamentar ouviu demandas sobre a agricultura e reafirmou trabalhar pelo desenvolvimento do setor

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) está em de busca de fortalecer a agricultura familiar e garantir apoio aos produtores rurais. Em visita à Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), acompanhada do secretário municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico – SAFRA, Eracides Caetano, conversou com agricultores, produtores e comerciantes e ouviu demandas. Em seguida, Mailza foi até o Projeto de assentamento (PA) Baixa Verde, que fica a 35 quilômetros de Rio Branco, na estrada que dá acesso ao município amazonense de Boca do Acre.

Para Mailza, a agricultura familiar é uma ótima forma de enfrentar a crise econômica, potencializada pelo coronavírus e o desemprego. “Além de gerar emprego e renda no campo e na cidade, dentro da família e no comércio local, a produção familiar faz o dinheiro girar e forma uma corrente positiva. Nosso prefeito Bocalom está cada vez mais engajado com o Produzir Para Empregar e tem meu apoio”, destacou.

No Baixa Verde, a parlamentar esteve na propriedade do senhor Dalnei Aparecido dos Santos, que trabalha com hidroponia. “Com a adoção desse sistema para produção de hortaliças, utilizo menos mão-de-obra e o custo é menor”, disse o produtor.

Mailza também conheceu a propriedade da presidente da Cooperativa Acre Verde, Fátima Maciel. “Nosso PA tem mais de 260 famílias. Precisamos de melhorias nos ramais, infraestrutura, saúde, transporte, educação e alguém que olhe para agricultura familiar. Também necessitamos de uma escola agrícola para garantir oportunidade aos nosso jovens”, destacou a presidente Fátima, moradora da comunidade há mais de 27 anos.

Tendo a agricultura familiar como um dos compromissos do seu mandato, a senadora destacou apoio aos produtores. “Nosso Acre tem um grande potencial e podemos produzir muito. Para a população acreana, essa é a saída: fortalecer a agricultura, dar suporte para as pessoas trabalhar e não ser preciso sair para a cidade. Tenho ouvido os agricultores, secretários, prefeitos, o homem do campo, que realmente sabe das suas dificuldades e estou em busca de destinação de recursos para investimentos. Quero ajudar o produtor rural ter renda para si e sua família”, finalizou Mailza.

Estavam presentes o vice-prefeito de Senador Guiomard, Ney do Miltão e o secretário municipal de Agricultura, Gleison Lopes, secretário Municipal de Agricultura de Rio Branco, Eracides Caetano, o diretor de Apoio à Agricultura Familiar, Fernando Guedes e equipe da Safra.