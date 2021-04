Quase 30 mil ainda precisam da 2ª dose de vacina em Rio Branco

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Dados divulgados pela prefeitura de Rio Branco nesta quinta-feira, 8, apontam que menos de 8 mil pessoas tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19 na capital acreana. Ao menos 27.252 pessoas ainda precisam tomar a segunda dose do imunizante. Ao todo, desde o início da campanha, 34.807 pessoas, entre idosos, acamados, profissionais de saúde e idosos que vivem em situação de abrigos ou em casas de repouso, receberam vacina.

Desse quantitativo, a Vigilância Epidemiológica de Rio Branco informou que 7.555 pessoas foram imunizadas com a segunda dose até agora. Até a chegada do último lote de vacinas, na semana passada, a saúde municipal de Rio Branco recebeu do governo do Acre, enviados pelo Ministério da Saúde (MS), um total de 39.639, referentes os imunizantes CoronaVac (produzido pelo Instituto Butantan) e AstraZeneca/Oxford. Desse total, 11.862 das vacinas são reservadas para a segunda dose de reforço.

Quem foi vacinado com a vacina CoronaVac, o prazo para tomar a segunda dose é de 28 dias. Já para quem tomou a AstraZeneca/Oxford, o prazo para o segundo reforço é de 90 dias.

Rio Branco está sem vacinas há cerca de uma semana, por isso a prefeitura diz que só estão sendo aplicadas segunda dose àqueles que já venceram o prazo para tomar a segunda dose e dando primeira dose a profissionais da saúde e outros grupos nos quais estão inseridos estudantes em saúde, estudantes da área técnica em saúde, em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios.