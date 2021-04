Professor Maurício Generoso morre vítima da Covid-19 em João Pessoa

A educação e o esporte do Acre estão de luto. Morreu na tarde desta quinta-feira, 8, em João Pessoa, na Paraíba, o professor de educação física Maurício Generoso, aos 67 anos de idade.

Generoso morava na capital paraibana após ter se aposentado do serviço público no Acre. Contaminado pela Covid-19, chegou a receber alta do hospital, mas piorou e novamente foi internado. O quadro de saúde se agravou e um dos mais talentosos professores de educação física da história do Acre não resistiu.

Maurício Generoso foi jogador do Juventus, Rio Branco e Atlético Acreano na época considerada de ouro do futebol acreano, foi também preparador físico e treinador de futebol. Ainda foi secretário de esportes e professor de educação física em várias escolas. É considerado um dos maiores especialistas em handebol do Acre. Sob seu comando, a seleção do Colégio Barão do Rio Branco (CERB) conquistou o vice-campeonato dos Jogos Escolares Nacionais no ano de 2008.

Generoso tinha três filhos.