Prazo para solicitar permanência de profissionais do Mais Médicos encerra hoje (8)

Termina nesta quinta-feira (8), o prazo de manifestação de desinteresse do gestor municipal quanto à permanência do profissional do programa Mais Médico Para o Brasil em seu município.

Segundo o último edital do é programa, de 5 a 8 de abril serviu como período no qual o gestor municipal acessa o Sistema de Gerenciamento de Programas – e manifesta seu desinteresse quanto à permanência do profissional na cidade.

Relacionado

No próximo dia 12 de abril, sairá a publicação final dos profissionais bolsistas com prorrogação validada.

Devido à pandemia, o Ministério da Saúde determinou prorrogação automática para aproximadamente 2.900 profissionais bolsistas ativos, que teriam o encerramento de suas atividades no projeto a partir de abril, pelo período de mais um ano. A prorrogação, então, passa a valer a partir do primeiro dia após o vencimento do Termo de Adesão e Compromisso original.

http://maismedicos.gov.br/noticias/330-edital-do-19-ciclo-do-mais-medicos-para-o-brasil-e-prorrogado