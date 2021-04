Família Azul debate panorama do autismo no Brasil na Câmara nesta sexta-feira (9)

A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência promove audiência pública nesta sexta-feira (9) sobre a conscientização do autismo.

A reunião ocorre, no plenário 11, às 9 horas, com transmissão interativa. O presidente da Associação Família Azul do Acre, Abrahão Púpio, participará. Além dele, o CEO do Centro de Tratamento de Integração, Mazinho Maciel, e o especialista em educação especial, inclusiva e políticas de inclusão Lucelmo Lacerda; e um representante do Ministério da Saúde também foram convidados.

O pedido para o debate é da deputada Mara Rocha. Ela quer aproveitar o mês de abril, Mês de Conscientização ao Autismo, para aprofundar o assunto. “Os autistas ainda são pessoas desconhecidas para muitos. Na verdade são pessoas com uma forma diferente de sentir, perceber e se relacionar com as demais pessoas, mas não constroem, nem muito menos, vivem num mundo imaginário; ao contrário, esforçam-se para viver em nosso mundo, muitas vezes não entendendo as complicadas normas sociais. Mesmo assim, algumas pessoas autistas, enfrentando suas dificuldades e as barreiras que a sociedade lhes apresenta, conseguem constituir famílias e ter uma vida profissional, dependendo do potencial de cada um e das oportunidades oferecidas durante suas vidas”, afirmou.

(Com Agência Câmara de Notícias)