Estudantes podem se inscrever na Olimpíada de Língua Portuguesa até 30 de abril

Estudantes e professores acreanos têm até o próximo dia 30 de abril para se inscreverem na Olimpíada de Língua Portuguesa, que reconhece trabalhos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas. O concurso está em sua 7ª edição.

Podem participar professores de língua portuguesa e seus estudantes nas seguintes categorias: Poema, Memórias Literárias, Crônica, Documentário e Artigo e Opinião. Os professores devem fazer a inscrição e a Secretaria de Educação do município, a adesão no site https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso.

O professor deve escrever um Relato de Prática acompanhado de um conjunto de materiais que vão contar a história do trabalho realizado com a turma. Todo esse conteúdo gerado será o resultado do trabalho coletivo, construído e compartilhado com estudantes, professores e comunidade escolar.

O Programa Escrevendo o Futuro foi criado em 2002 com objetivo de contribuir para a melhoria da leitura e da escrita dos estudantes das escolas públicas brasileiras. Em 2008, ocorreu a primeira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa.