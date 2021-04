Anvisa pede informação ao Acre e outros Estados sobre importação da vacina Sputnik V, da Rússia

Após a reunião realizada na quarta-feira (7) com representantes técnicos do consórcio de governadores do nordeste, a Anvisa fez a notificação aos Estados com pedido de informações referentes aos pleitos de importação da vacina Sputnik V, entre eles o Acre.

O objetivo é obter as informações preconizadas pela Lei nº 14.124/2021. Na análise da documentação, a Anvisa verificou que o Certificado de Registro emitido pelo Ministério da Saúde da Rússia não veio acompanhado de relatório técnico, que ateste os aspectos de qualidade, segurança e eficácia da vacina que subsidiaram a decisão da autoridade estrangeira.

Relacionado

As solicitações de informação são realizadas após as reuniões de trabalho entre os diretores da Anvisa e os governadores.

Além do Acre, até o momento, a Anvisa recebeu pedidos de importação da vacina Sputnik V pelos Estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rondônia e Pará. (Anvisa)