Secretário reúne cúpula da segurança para definir ações após ataques de facções na Cidade do Povo

O secretário de segurança pública do Acre, coronel Paulo Cézar, está reunido na manhã desta terça-feira (6), com membros da segurança pública, no intuito de definir ações efetivas que possam coibir ataques de organizações criminosas, ocorrido na noite de segunda-feira (5), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

De acordo com informações preliminares adiantadas ao ac24horas, o governo deverá ampliar o policiamento na região, no intuito de evitar ataques violentos, além disso, outras medidas deverão ser anunciadas pela pasta da segurança do Estado.

A Cidade do Povo enfrenta atualmente uma verdadeira guerra pelo domínio do tráfico de drogas. O bairro é comandado por três facções criminosas. A outra organização rival, tenta a todo custo, executar os principais líderes que comandam o local e tomar os pontos de comércio de drogas.

Ataques na região

A noite de ontem, membros da organização criminosa do Comando Vermelho (CV) invadiram o Conjunto Habitacional Cidade do Povo, território da organização criminosa Bonde dos 13 (B13) e mataram um motoboy monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como Yure Mateus de Lima Cavalcante, de 25 anos e deixaram ao menos sete pessoas feridas.