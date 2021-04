Roberto Duarte defende fim do lockdown nos finais de semana

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O deputado Roberto Duarte (MDB) disse nesta terça-feira (6) durante sessão virtual da Assembleia Legislativa que servidores terceirizados da Secretaria de Estado da Educação estão há mais de três meses com salário atrasado. “Precisamos de resposta urgente da Secretaria de Educação”, disse.

Ele também questionou a falta de protocolos para atendimento, exames e medicação das pessoas acometidas pela Covid-19. “Não há protocolos”, afirmou o parlamentar, pedindo assento no comitê da Covid-19.

Para ele, não há por que fechar o comércio nos fins de semana, pois as aglomerações retomam com força total na semana. “isso não tem sentido. É revoltante. Temos de buscar medidas, criar um protocolo de avaliação médica com uma central para exames”, disse.

Duarte quer o protocolo mundial para tratamento, atender as pessoas em casa quando o caso não for grave. “Infelizmente o Executivo tem remado, remado e não chega a nenhum lugar”, afirmou o deputado, alertando para desemprego e fome no Acre.