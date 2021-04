Escola de Sargentos das Armas abre concurso público para mais de mil vagas

A Escola de Sargentos das Armas (ESA) do Exército Brasileiro publicou o edital para concurso público destinado à admissão aos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos das Áreas Geral, Música e Saúde, com início em fevereiro de 2022 e término em dezembro de 2023.

Ao todo são ofertadas 1.100 oportunidades, distribuídas entre as áreas de Geral (1.000), Saúde (55) e Música (45). Ser brasileiro nato e ter concluído o Ensino Médio em Instituição reconhecido oficialmente, apresentando estão entre as exigências.

Para o candidato da área de Saúde, ter concluído o curso Técnico em Enfermagem até a data de sua apresentação na UETE.

Para participar, os interessados devem se inscrever no período de 7 de abril de 2021 a 4 de maio do mesmo ano, exclusivamente via internet por meio do site da Escola de Sargentos das Armas. A candidatura se efetivará mediante ao pagamento da taxa de R$ 95,00, com possibilidade de solicitar a isenção no período de 7 a 9 de abril de 2021.

O 4º BIS, em Rio Branco, será um dos locais de aplicação das provas.

Veja mais: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-3/sca-de-23-de-marco-de-2021concurso-publico-para-admissao-e-matricula-311957103