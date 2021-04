Após ataque na Cidade do Povo, vídeo mostra membros do CV armados para nova invasão

A reportagem do ac24horas obteve acesso a um vídeo que mostra membros da organização criminosa Comando Vermelho armados, planejando, provavelmente, uma nova invasão em um dos bairros dominados pelo grupo rival, Bonde dos 13, na capital acreana.

No vídeo, é possível averiguar que uma das armas, uma espingarda calibre 12, estava com um dos faccionados na invasão ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, onde o grupo executou um motoboy e deixou sete feridos na noite de segunda-feira (5).

A reportagem enviou o vídeo a agentes da Polícia Civil que confirmaram que o vídeo foi gravado na cidade, possivelmente, no bairro São Francisco.

Execuções

Um funcionário de uma empresa de charque identificado como Orisvaldo da Silva e Silva, de 44 anos, foi executado a tiros no final da tarde desta terça-feira, 6, no Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim 3, em Rio Branco.

Com o óbito confirmado, em menos de 24 horas, já foram registradas três execuções. Os crimes estão sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja o vídeo: