Serviços foi o setor que mais gerou emprego com carteira assinada no Acre em fevereiro

Nos dois primeiros meses de 2021, o Acre gerou 5.444 novos postos de trabalho com carteira assinada. No mesmo período, foram demitidos 4.073 trabalhadores. O saldo, até agora, é positivo com 1.371 contratações acima das demissões.

Em fevereiro o setor de serviços foi o que mais vagas gerou: 652 novos postos foram abertos por esse segmento no Acre.

Um estudo nacional, diz que naquele mês as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de 68,5% dos empregos criados no Brasil, o que corresponde a um pouco mais de 275 mil vagas, mais do que o dobro dos postos de trabalho gerados pelas empresas de médio e grande porte, que foi de 101,8 mil.

Todos os dados constam em levantamento feito pelo Sebrae com base nos dados do Caged do Ministério da Economia.

Outro levantamento, desta vez feito pelo Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho com base nos dados do Caged, põe o Acre entre os 16 Estados que tiveram o melhor fevereiro da história em termos de geração de emprego (959 novas vagas).

Além do Acre, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Goiás também surpreenderam.