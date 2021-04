NOTA DE ESCLARECIMENTO

Tendo em vista a decisão da Deputada Federal Mara Rocha de se desligar do partido e as suas últimas declarações por meio da imprensa, a executiva estadual do PSDB/AC esclarece que:

– Em primeiro lugar, tratamos com absoluto respeito e indiscutível naturalidade o desligamento da deputada, e temos, a partir disso, procurado construir nosso caminho sem fazer quaisquer tratativas que contem com a sua participação, assim como continuamos desejando boa sorte em sua caminhada.

– Lamentamos, no entanto, que a postura da deputada, ao se desligar do partido, não se equipare nem de longe à postura do seu irmão, Major Rocha, que se desligou do PSDB mantendo conosco uma relação amistosa e reciprocamente cordial.

– Pelo contrário, Mara Rocha prefere vir à público fazer declarações inconsistentes a respeito das eleições de 2020, quando, pelo bem da verdade, recebeu da executiva nacional e movimentou discricionariamente um montante bastante significativo de recursos.

– A alegação de que tenha havido tratativas do governador Gladson Cameli com João Dória para que não viessem recursos para o partido em 2020 é fantasiosa e imatura, o que denota um real desconhecimento do processo. Se a deputada procurasse não tão longe de si mesma as respostas para os seus resultados, talvez investiria bem menos tempo para encontrá-las.

Seguimos convictos, na busca de construir o projeto de estado e de sociedade em que acreditamos, sempre pautados na democracia, na coletividade, na ética e na verdade, e cada vez mais distantes do individualismo, do negacionismo e da ingratidão.

Rio Branco, 05 de abril de 2021.

MANOEL PEDRO DE SOUZA GOMES

Presidente do PSDB/AC