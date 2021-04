Mulher esfaqueia marido e vizinho durante discussão em Rio Branco

Antônio Vinícius Dantas, de 43 anos, e o seu amigo, Thiago Rodrigues da Silva, de 19 anos, foram feridos a golpes de faca na noite deste domingo, 4, durante uma briga em duas residência localizada na rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Antônio e a esposa estavam em sua casa, quando começaram a discutir. Com as emoções alteradas, a mulher tomou posse de uma faca e um gargalo de garrafa e desferiu vários golpes em seu marido que atingiu o rosto e o pescoço. Mesmo ferido e ao perceber que a mulher iria matá-lo, Antônio ainda conseguiu correr até a casa de um vizinho que estava bebendo com amigos e pediu ajuda.

A mulher perseguiu o marido na tentativa de terminar o que começou. Os amigos de Antônio tentaram acalmá-la, porém a mulher agiu traiçoeiramente e cravou um golpe de canivete no peito de Thiago. Após a ação, a criminosa fugiu do local.

Amigos das vítimas acionaram duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os feridos ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Antônio e Thiago é grave.

Policiais Militares estiveram no local, fizeram patrulhamento na região em busca de prender a acusada de ferir as vítimas, porém, a criminosa não foi encontrada. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).