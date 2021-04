MP deve se reunir com prefeitos e cobrar explicações sobre baixa vacinação no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) deverá se reunir nesta segunda-feira (5) com os representantes dos 22 munícipios do Acre. O objetivo é cobrar explicações sobre os baixos índices de vacinação no Estado.

A informação foi divulgada pelo assessor do governo, jornalista Altino Machado. Segundo dados nacionais, o Acre é o estado do país que menos vacinou até agora, somente 5,56% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e apenas 1,39% já foram imunizados com a segunda dose.

Até o momento, o Acre recebeu do governo federal 163.540 doses de vacina, porém, foram usadas 62.125 doses, o que representa o uso de apenas 37,99% dos imunizantes recebidos.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, frisou que um dos motivos da morosidade na vacinação, tem haver com a lentidão na digitação das informações pelas Coordenações Municipais de cada região.

“Existe uma fragilidade na digitação de toda a produção das ações de vacinação, e que por vezes as coordenações têm feito mutirões de digitação em expedientes noturnos e finais de semana, sendo ainda deficientes para demonstrar a realidade das ações, muitos informam que não ficam com estoque de vacinas e que a deficiência está na digitação”, disse.

Quiles sugeriu como solução, que secretários providencie o fortalecimento das equipes de vacinação bem como as equipes de apoio (registro e digitação), fazendo com que os dados possam ser atualizados mais rápidos e com isso, o Acre possa avançar nos índices de Imunização nacional.