Estado do Acre só aplicou 38% das doses que recebeu até o momento, informa consórcio

O Acre é o estado do país que menos vacinou até agora. De acordo com o consórcio de veículos de comunicação só 5, 56% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e apenas 1,39% já foram imunizados com a segunda dose.

Uma das explicações é a lentidão da campanha de vacinação no estado. De acordo com o mesmo levantamento, o Acre recebeu do governo federal até o momento 163.540 doses de vacina. No entanto, foram usadas até o momento apenas 62.125 doses, o que representa o uso de apenas 37,99% dos imunizantes recebidos.

O número total de vacinas recebidos pelo Acre é o terceiro menor do país, ficando à frente apenas dos estados do Amapá e Roraima.

As vacinas são enviadas do Ministério da Saúde aos governos estaduais, mas a competência de vacinação é de cada prefeitura que recebe as doses de acordo com a sua população.