Com nova cheia do Rio Juruá, Prefeitura de Cruzeiro do Sul acolhe famílias

Com a nova cheia apresentada pelo Rio Juruá, pelo menos 31 famílias já foram retiradas de residências atingidas pela água em Cruzeiro do Sul. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Defesa Civil, tem prestado total apoio no processo de remoção e instalação das pessoas em locais seguros. Até o momento, 25 famílias foram levadas para abrigos púbicos, montados em 04 escolas da cidade, e outras 06 foram para casa de familiares, com o apoio da Defesa Civil.

De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Delcimar Leite, as vítimas da enchente que procuram a ajuda da prefeitura, recebem toda assistência necessária nos abrigos, desde a parte de alimentação e apoio na saúde com atendimentos médico e realização de exames. No momento, as Escolas Marcelino Champagnat, Corazita, Padre Arnaud e Maria da Conceição estão sendo utilizadas para abrigar as pessoas.

“Estamos oferecendo café da manhã, lanche, almoço e janta, e além disso atendemos todas as famílias que precisam de médico e exames, levando para o posto de saúde, e ofertando todo suporte necessário. Desde o início, na primeira enchente, sempre foi uma preocupação do nosso prefeito Zequinha Lima, e não paramos os serviços nenhum momento, nossas equipes estão empenhadas em oferecer o melhor para essas famílias, que tanto precisam neste momento”, destacou a secretária.

O Prefeito Zequinha Lima destacou que o município tem prestado todo apoio necessário às pessoas atingidas pela cheia, e enfatizou a importância das famílias solicitarem o apoio da defesa civil caso a água atinja suas residências.

“Estamos prontos para ajudar as famílias a qualquer hora. Pedimos que tenham todo cuidado, que solicitem o apoio da Defesa Civil assim que precisarem, que as equipes fazem a remoção, e levamos para os abrigos ou quem preferir para casa de familiares. Continuamos com os abrigos nas escolas, para evitar as aglomerações, porque neste momento temos que ter o máximo de cuidado em razão da pandemia. Agradeço todas as equipes que estão empenhadas neste apoio”, enfatizou o prefeito.