Aglomerações e comércios abertos marcaram feriado em Cruzeiro

As equipes de saúde e da Polícia Militar continuam vistoriando comércios, bairros e balneários de Cruzeiro do Sul para garantir o cumprimento das medidas restritivas que têm o objetivo de conter a pandemia de Coronavírus.

O final de semana e feriado que contou com a Sexta-Feira da Paixão, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa foi marcado por muitos comércios abertos nos bairros e aglomerações nas localidades atingidas pela enchente do Rio Juruá e Igarapé São Salvador.

O coordenador das Ações de Prevenção e Controle e Fiscalização da Covid em Cruzeiro do Sul, Lindomar Ferreira, explica que no sábado, 3, o problema foi a grande quantidade de mercearias e panificadoras abertas nos bairros. Como todos concordaram em fechar os estabelecimentos comerciais, ninguém foi levado para a Delegacia-Geral, como já aconteceu em finais de semana anteriores.

Nesse domingo , 4, as equipes encontraram e dispensaram aglomerações no bairro Cruzeirinho e em outros atingidos pela enchente do Rio Juruá e Igarapé São Salvador.

“Nas enchentes, muita gente se comportava como se estivesse em um balneário. Na Água Preta do Cruzeirinho, os moradores fizeram festas com muita aglomeração dentro da água. É um hábito como acontece também no Bairro da Várzea, por exemplo” explica Lindomar.

No primeiro final de semana com medidas restritivas, 19 pessoas foram levadas para a Delegacia de Polícia por desobediência aos Decretos do governo do Estado.