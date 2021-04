Aberta inscrições para cessão de carrinho de cachorro quente, pipoca e kits de manicure

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), lançou edital de chamamento público para os acreanos que queiram empreender pelo Programa Estadual de Economia Solidária. As inscrições estão abertas e encerram no próximo dia 15 de abril.

Para evitar aglomerações, a Secretaria de Turismo disponibilizou um link para inscrições para aqueles que tenham interesse em empreender: https://abre.ai/cadastroseet

O objetivo é integrar e potencializar as ações com estratégia de promoção do desenvolvimento local e territorial sustentável, buscando a superação da extrema pobreza por meio da geração de trabalho e renda.

O edital tem objetivo de atender 286 pessoas para desenvolverem empreendimentos de economia solidária, nos seguintes municípios do Estado: Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Acrelândia,Porto Acre, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá. Serão distribuídos: 200 kits de manicure, 50 carrinhos de pipoca e 28 carrinhos de cachorro quente.

