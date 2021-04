No domingo de Páscoa, Acre registra mais 7 óbitos e 95 novos casos da Covid-19

Na tarde deste domingo de Páscoa (4), a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), registrou 95 casos de infecção por coronavírus e mais sete óbitos em decorrência do vírus. Todos os casos confirmados são de exames RT-PCR. O número de infectados saltou de 71.062 para 71.157 nas últimas 24 horas.

Dos sete óbitos, quatro são do sexo masculino e três do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.291 em todo o estado. Dos óbitos, três são de pessoas que não estavam no grupo de risco da Covid-19, um homem e duas mulheres, os outros quatro eram de pessoas acima de 60 anos.

Relacionado

Até o momento, o Acre registra 187.421 notificações de contaminação pela doença, sendo que 115.458 casos foram descartados e 806 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 54.885 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 312 pessoas seguem internadas.