Ney Amorim recebe sondagens e deve se filiar no PDT ou Podemos visando eleições 2022

O futuro do ex-deputado estadual Ney Amorim não deve ser no Progressistas, isso porque, o cenário político do partido em 2022 dificulta as pretensões de Ney concorrer ao cargo de deputado federal.

Sendo assim, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) já analisa novas possibilidades, uma delas, é um convite feito por representantes do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e um de membros do Podemos.

De acordo com informações de um deputado do Podemos no Acre, a possibilidade de Ney se filiar ao partido é real, portanto, é necessário que sejam realizados alguns ajustes para que Ney chegue e assuma a presidência, porém, essa última hipótese enfrenta resistência.

No PDT, Amorim não assumiria a presidência, contudo, informações apontam que as chances de pleitear uma vaga na Câmara Federal seria teoricamente mais fácil, por conta da legenda.