Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões; veja os números sorteados

Ninguém levou o prêmio máximo do concurso 2358 da Mega-Sena, realizado neste sábado (3). As seis dezenas sorteadas em São Paulo foram 05-09-11-16-43-57. Como não houve bilhetes vencedores, o prêmio, que era de R$ 5.595.975,25, acumulou e será de R$ 8 milhões no próximo sorteio.

Já a quina contou com 66 apostas vencedoras, que receberão R$ 23.700,03.

A quadra teve 3.627 apostas, que levarão R$ 616,09.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 2359 está marcado para a próxima terça-feira (6). O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).