Neném quer bancários na lista de prioridade de vacinação: “Estão jogando a gente para a morte”

O deputado Neném Almeida cobrou nas redes sociais que seja feita por parte do governo do Estado, a inclusão dos bancários no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

A alegação para que os profissionais sejam inseridos no plano de imunização, é devido à exposição ao vírus, ou seja, eles atuam diretamente desde o início da pandemia do coronavírus, no caso, março do ano passado.

“Eu venho pedir que a indicação para vacinar os bancários como prioritários, tenha uma resposta! Até hoje não tive nenhuma. Estão jogando a gente para a morte”, disparou Almeida.

O parlamentar destacou que a categoria conta com pelo menos mil profissionais. Para ele, a falta de resposta do governo, significa ‘desvalorização da categoria’. “Vocês estão sendo ignorados, estão deixando vocês de lado. As eleições estão aí”, ressaltou.