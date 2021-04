Com Rio Juruá em 13,80 metros, nova cheia atinge mais de 6 mil famílias em Cruzeiro do Sul

O nível do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul continua apresentando crescimento e chegou a cota de 13,80 metros na manhã desta sábado (3). O transbordamento do Rio já atinge mais de 6 mil famílias em nove bairros e cinco localidades do município. A cota de transbordamento é de 13 metros.

Até o momento, 11 famílias foram encaminhadas para abrigos públicos, onde ainda permaneciam 17 famílias desde a enchente anterior, que alcançou 14,27 metros, maior nível do manancial desde 2017, quando ocorreu a cheia considerada histórica atingindo 14,24 metros. Na década 90, o maior volume foi de 14,18 metros. Os abrigos escolhidos foram as Escolas Marcelino Champagnat e Padre Arnold.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Tenente Lima, explicou que a prefeitura realiza uma triagem para identificar casos de covid-19 nas famílias e que em caso de positivo, os infectados são encaminhadas para a Escola Corazita Negreiros para cumprir o isolamento social. Até o momento, ninguém testou positivo para a doença. “Fizemos a retirada de famílias na quinta e sexta feira e estamos monitorando toda a área”, explica.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A energia elétrica foi desligada em vários bairros de Cruzeiro do Sul. A medida é tomada pela Energisa quando o Rio Juruá atinge 13,60 metros.

Cheia histórica em fevereiro

Mais de 600 famílias foram desabrigadas pelas águas do Juruá e foram abrigadas em oito escolas públicas, uma igreja evangélica e em aluguéis sociais. Infectados com a Covid-19 foram encaminhadas para a Escola Gorazita Negreiros.