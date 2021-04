Com postos fechados, acreano vende gasolina à R$ 120 na internet

Um acreano identificado Welk Rainand, publicou em grupos de venda nas redes sociais neste sábado (3), a venda de 10 litros de gasolina ao preço de R$ 120.

A alta do preço do combustível está relacionada com o decreto governamental que restringe a abertura de postos e demais atividades comerciais nos finais de semana do Acre.

Conforme apurado pela reportagem do ac24horas, cada litro tá custando em média R$ 12, ou seja, com o atual preço da gasolina custando quase R$ 6, poderia ser comprado cerca de 20 litros de combustível.

A postagem rendeu críticas dos internautas. José Luzenildo Gomes comentou que o anunciante está ‘assaltando’ o consumidor.