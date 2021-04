Com 16 pacientes na fila da UTI, Acre confirma mais 4 mortes e 211 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), confirmou neste sábado (3), mais 211 casos de infecção por coronavírus e 4 mortes decorrentes da doença no Estado, sendo duas mulheres e dois homens. Além disso, 16 pessoas aguardam por um leito de UTI.

Com os dados atualizados, o número de infectados saltou para 71.062 nas últimas 24 horas. Já o de óbitos, subiu para 1.284.

Segundo dados da Sesacre, até o momento, o Acre registra 187.274 notificações de contaminação pela doença, sendo que 115.224 casos foram descartados e 988 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 54.885 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 314 pessoas seguem internadas.

Ocupação de leitos no Estado

Em relação aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), os dados apontam que dos 106 leitos, 100 estão ocupados, totalizando 94,3% de ocupação.

A novidade do dia, é a abertura de duas vagas de UTI no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into). A taxa de ocupação no hospital é de 96%. No Pronto-Socorro da capital, os índices não mudaram em relação ao último boletim, ainda há uma vaga das 30 disponíveis, totalizando 96,7% de ocupação.

Na regional do Juruá, a situação é mais cômoda, há três vagas dos 26 leitos, uma média de 88,5% de ocupação.

Óbitos

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Rio Branco, C.A.L., de 53 anos, deu entrada no dia 19 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta sexta-feira, 2 de abril.

Morador de Rio Branco, P.R.R., de 72 anos, deu entrada no dia 26 de março, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e faleceu nesta sexta-feira, 2.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Epitaciolândia, M.R.R., de 56 anos, deu entrada no dia 25 de março, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e faleceu nesta sexta-feira, 2.

Moradora de Rio Branco, G.L.S.P., de 77 anos, deu entrada no dia 30 de março, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e faleceu na quinta-feira, 1° de abril.