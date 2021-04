Ainda em UTI, em Belém, médico Tufic Saady apresenta melhora no quadro de saúde

O médico Tufic Saady, um dos profissionais de saúde mais tradicionais do município de Brasiléia, que se encontra internado em uma UTI na cidade de Belém, no Pará, apresentou melhora no seu quadro de saúde nos últimos dois dias, de acordo com informações de um dos seus filhos, o também médico Igor Saady.

Tufic tem várias complicações de saúde, entre elas a infecção pelo novo coronavírus, mas o filho chegou a dizer que a Covid-19 era o menor dos problemas, em razão de outros fatores, como uma “infecção hospitalar de corrente sanguínea” que generalizou afetando órgãos com os rins.

No último comunicado feito por Igor Saady a amigos e familiares por meio de um áudio enviado pelo WhatsApp, ele diz que o pai apresentou considerável melhora do ponto de vista respiratório e também renal, nas últimas 48 horas, apesar de ainda seguir em tratamento intensivo.

“Só vitórias, mais um dia de vitórias. A parte infecciosa está melhorando, o hemograma dele também melhorando de maneira progressiva, e estamos muito esperançosos de que agora serão só vitórias até ele sair da UTI e, consequentemente, do hospital, e assim vai ser, porque eu estou sentindo”, disse Igor.

Também músico, Tufic Saady possui, junto com a esposa Leodir, uma história de dedicação ao município de Brasiléia, de maneira especial na área da saúde, onde ambos possuem décadas de atuação profissional como médicos na região da fronteira acreana com a Bolívia.