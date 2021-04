Thor Dantas revela que no Acre já teve paciente que perdeu 10 familiares para a Covid-19

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O médico infectologista Thor Dantas, usou a plataforma digital do Twitter, na quinta-feira (1), para revelar algumas histórias tristes de pessoas acometidas pela Covid-19.

De acordo com o relato, durante seus atendimentos diários, já que atua na linha de frente da pandemia, ele conheceu um paciente que perdeu vários familiares. Já outros, perderam pai e mãe em curto intervalo de tempo.

“Cuidei pessoalmente de 3 pessoas no último mês que perderam pai e mãe para covid num intervalo de 24h. uma delas é colega médica. Essa semana conheci alguém que já perdeu nada menos que 10 (dez) parentes”, ressaltou Dantas.

Diante do cenário de óbitos diários em decorrência do coronavírus, o infectologista diz que após a pandemia, as pessoas terão em suas vidas ‘cicatrizes permanentes’.