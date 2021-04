Por falta de vacina, prefeitura de Rio Branco suspende primeira dose para idosos

A campanha de vacinação na capital acreana parou ao chegar aos idosos com idade acima de 61. A notícia foi dada pelo secretário municipal de saúde, Frank Lima, que esclareceu que o município não tem mais vacinas disponíveis para primeira dose.

Apesar do Acre ter recebido nesta quinta-feira, 1, mais 22 mil doses, o gestor da saúde em Rio Branco disse que as mais de 6 mil doses destinadas à prefeitura serão usadas para a segunda dose. O anúncio foi feito também pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles. “As 22 mil doses que o estado recebeu são referentes à segunda dose. É uma reposição que o Ministério da Saúde está fazendo e que vai ser usada a partir da próxima semana, que é quando está prevista a segunda dose desse público”, diz Renata.

Sem vacina para a primeira dose, a expectativa da prefeitura de Rio Branco é a de que um novo lote chegue na quarta-feira da semana que vem. De acordo com os números divulgados pelo portal de transparência do município, a capital acreana vacinou até o momento 35.830 pessoas.