Polícia conclui que mulher encontrada morta na Avenida Sobral cometeu suicídio

No último dia 21 de fevereiro deste ano, populares encontraram o corpo da jovem Antônia Ester do Nascimento, 22 anos, no meio da Avenida Sobral. A morte foi causada por atropelamento. A polícia começou a investigar o caso e o inquérito foi concluído nos últimos dias de forma surpreendente.

O trabalho comandado pelo delegado Judson Barros chegou a conclusão de que o motorista não teve nenhuma culpa no acidente e não será indiciado, sugerindo, inclusive, ao Ministério Público do Estado o arquivamento do caso.

Usando imagens de câmeras de segurança e o depoimento de várias testemunhas, o inquérito aponta que a jovem cometeu suicídio ao se deitar de forma voluntária por vários momentos no meio da rua até ser atropelada. De acordo com as investigações, a morte foi culpa exclusiva da vítima, já que Antônia teria caminhado de livre e espontânea vontade para o meio da via e depois deitou-se na rua, criando as condições para que o acidente ocorresse.

As investigações apontam que a vítima estaria participando de uma festa e teria ingerido bebida alcoólica. O homem que dirigia a caminhonete que atropelou Antônia foi identificado como Lucas Nascimento e, de acordo com o inquérito, não teria culpa alguma pela morte.

“A morte trata-se na verdade de um caso de suicídio. A pessoa que tinha bebido durante a tarde e à noite e deitou-se no meio da rua, o carro passou por cima e a morte foi imediata. Nós não temos elementos suficientes para pedir o indiciamento da pessoa que estava dirigindo o automóvel, porque houve uma situação em que a responsabilidade do fato foi exclusivamente da vítima no momento em que deita no asfalto às 3 horas da madrugada. Nas perícias que foram feitas, nos depoimentos e nas imagens que foram levadas aos autos ficou comprovado que a vítima causou a sua própria morte”, afirma o delegado Judson Barros.

*O vídeo foi editado em respeito a família da vítima.



Veja o vídeo: