PM e CIFTRAN realizam bloqueio em vários pontos de Rio Branco

O Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Acre (BPTran/PMAC), em parceria com a Coordenação Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran), realizaram na noite desta sexta-feira, 02, Operação Toque de Recolher, que suspende a circulação de pessoas, com exceção de situações permitidas como deslocamento para hospitais no período das 22h às 5h.

Agentes da PMAC montaram bloqueios em diversos pontos da capital, rotatória da AABB sentido centro e bairro, Seis de Agosto, Ponte Metallica e entre outros.

Ao videomaker do ac24horas, Whidy Melo, o sargento João Muniz da Polícia Militar do Acre, afirmou que a ação tem o intuito amenizar a circulação de pessoas em diversos pontos da capital.

“A PM está aqui em cumprimento ao decreto do governador que visa regular a fiscalização das pessoas entre às 22 horas e às 5 horas da manhã. O objetivo é ajudar no controle da pandemia”, afirmou.

Veja o vídeo: