Operação Semana Santa da PRF começa no Acre, que está sem restrição de tráfego

Mesmo com a recomendação de ficar em casa para evitar a circulação do coronavírus, muita gente está pegando a estrada. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal iniciou nessa quinta-feira (1º) a Operação Semana Santa.

Em todo o país, a PRF aumentou a quantidade de policiais nos locais onde geralmente há mais infrações que geram acidentes graves. O foco dos agentes é coibir a embriaguez ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, a não utilização de equipamentos como o capacete e cinto de segurança, além da velocidade acima do permitido.

Para este ano, também há restrições de tráfego para alguns tipos de veículos de carga com peso e dimensões excedentes em trechos de pistas simples. Nesta quinta-feira e no domingo de Páscoa, eles ficam proibidos de trafegar entre às 16h e 22h. Na Sexta-Feira da Paixão a restrição é entre às 6h e 12h. Apenas os estados do Acre, Amazonas e Roraima não devem aplicar a proibição. A operação termina no domingo de Páscoa, às 23h50.