Marfisa elogia Gladson por ser contra lockdown de 14 dias

A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para tecer elogios à postura do governador Gladson Cameli em se posicionar contra a recomendação do Ministério Público do Acre (MP), em decretar lockdown de 14 dias no Acre.

Segundo ela, é acertada a postura de consultar prefeitos e associações sobre recomendação do MPE quanto à restrição de 14 dias.

“Amigos, por várias vezes quando tive oportunidade, em minhas redes sociais e grupos diversos me pronunciei sobre minha preocupação com a saúde da população e do comércio local do município de Rio Branco

A vice-prefeita ressaltou que um lockdown de 14 dias vai afetar diretamente os ‘pequenos comerciantes’. “Defendo o diálogo aberto com a participação das prefeituras e as associações comerciais”, declarou.

Galvão ponderou que neste momento de crise sanitária e financeira, é necessário que o poder público crie subsídios para a população carente e empresários.