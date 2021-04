Bocalom deverá encerrar funcionamento da Zona Azul após vencimento de contrato com empresa

O contrato celebrado entre a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) e a Empresa Serttel LTDA ainda na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), se encerra no sábado (3), e segundo informações obtidas pelo ac24horas, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) deverá não mais renovar o contrato e, com isso, suspender as cobranças de estacionamento no centro da cidade, cumprindo uma de suas promessas de campanha.

De acordo com uma fonte que atua dentro da empresa de Estacionamento Rotativo de veículos automotores no perímetro urbano – Zona Azul, o faturamento cobrado aos motoristas chegam a pouco mais de R$ 80 mil mensais.

Na última quinta-feira (1), houve uma reunião com toda a cúpula da RBTRANS e da prefeitura. O objetivo do poder público, como já adiantado, é não realizar a renovação do contrato, pelo menos, por enquanto. “O que posso garantir é que não será renovado o contrato da Zona Azul, se é pra sempre, eu não sei”, garantiu uma fonte da prefeitura que pediu sigilo na divulgação de sua identidade.

A reportagem ouviu o Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS, Anísio Alcântara, que não deu mais detalhes sobre o assunto, porém, garantiu que na segunda-feira (5), será realizado uma coletiva de imprensa às 10 horas da manhã para que seja esclarecidos detalhes técnicos acerca do motivo que motiva a não continuidade do contrato.