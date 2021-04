Ufac oferece bolsa auxílio alimentação no valor de R$ 300 para alunos da instituição

A Universidade Federal do Acre (Ufac) torna público a criação em caráter emergencial da Bolsa Alimentação Emergencial (BAE) aos estudantes da instituição.

A bolsa será destinada aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados em cursos de graduação, modalidade presencial, na instituição.

O auxílio tem o intuito de minimizar os efeitos decorrentes da suspensão das atividades dos Restaurantes Universitários – RUs, de maneira a contribuir para a manutenção da necessidade básica de alimentação.

Serão disponibilizados 420 bolsas no valor de R$ 300 Sendo 300 bolsas para alunos do campus Rio Branco e 120 para alunos do campus de Cruzeiro do Sul. As inscrições abrem nesta quinta-feira, 01, e encerram no dia 09 de abril.

As inscrições deverão ser efetivadas pelo link: https://sistemas2.ufac.br/bolsas_proaes/login/?next=/bolsas_proaes/ com o preenchimento do questionário socioeconômico.

A Bolsa Alimentação Emergencial será paga pelo período de 2 meses, a contar do mês de maio de 2021, podendo ser prorrogado, enquanto durar o período de pandemia da Covid-19 e a consequente suspensão do pagamento das Bolsas a partir do retorno das atividades dos Restaurantes Universitários da Ufac, desde que haja orçamento para o custeio da despesa.

