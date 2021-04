Supermercados e postos de combustíveis registram filas a poucas horas do lockdown

Foto: Whidy Melo/ac24horas.com

Apesar de ser 1º de abril, o dia da mentira, essas imagens são reais. Faltando poucas horas para o início do lockdown no Acre, a correria nos postos de combustíveis e nos principais supermercados da capital foi enorme na noite desta quinta-feira (01).

Imagens videomaker do ac24horas, Whidy Melo, mostram que seja nos postos de combustíveis ou nos supermercados, as filas são quilométricas. Apesar do governo do Acre ter alertado a população que não deixe as compras da semana santa para última hora, as imagens mostram que o alerta foi em vão. Locais como Auto Posto Norte II e o Araújo da Floresta registraram intensa movimentação.

O fato chama ainda mais atenção em um momento no qual o Acre inicia o mês de abril com sete mortes em decorrência da doença. Só no mês de março, foram 259 vidas perdidas em decorrência do vírus.

Segundo o decreto que entrará em vigor neste final de semana, restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares seguem, podem funcionar apenas com serviço de delivery, sendo proibido qualquer tipo de atendimento presencial ao público, inclusive, na modalidade drive-thru e congêneres.

O funcionamento dos postos de gasolina também estará restrito ao público durante os finais de semana. As atividades serão limitadas apenas aos mototaxistas, taxistas, motoristas da saúde, delivery e veículos oficiais das áreas da Saúde e da Segurança Pública, assim como de veículos que estejam em missão de serviços públicos essenciais, no período de 7h às 10h da manhã.

As regras são válidas somente nos fins de semana, feriados, pontos facultativos e permitem apenas a abertura de serviços essenciais, como hospitais, farmácias e funerárias.