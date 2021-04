Profissionais da segurança vão a prefeitura de Cruzeiro do Sul reivindicar vacina contra Covid-19

“Eu acho justo que se reivindique prioridade de vacina para os profissionais da segurança”. Essa frase foi proferida pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, durante encontro que aconteceu no seu gabinete, na manhã dessa quarta-feira, 30, com profissionais da área de segurança.

Os profissionais foram até o prefeito, formalizar a reivindicação da classe, para que tenham prioridade na vacinação contra a covid-19, alegando o fato de estarem diariamente no contato com as pessoas e, consequentemente, com o vírus.

Os profissionais da segurança ouviram do prefeito e de sua equipe, que as questões da prioridade na vacinação são definidas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), mas que já existe manifestação por parte do ministério da saúde, para que a reivindicação da classe seja atendida.

O secretário municipal de saúde, Agnaldo Lima, que também estava no encontro, esclareceu: “O governo federal já acatou essa reivindicação e já informou o PNI. Portanto devemos, já na próxima remessa de vacina, receber doses destinadas aos profissionais da segurança”, alertou o secretário.

Para o delegado Vinicius Almeida, da Polícia Civil, É importante desburocratizar: “Estamos felizes com a notícia e com o apoio do prefeito. Queremos ser vacinados. Mas, também estamos aqui com objetivo de lutar para que não se permita que doses se percam ou fiquem em estoque por pura burocracia. Essa resposta rápida que tivemos aqui com o prefeito, é tudo que queremos”, disse o delegado.

O superintendente da polícia federal, Eriko Barbosa, se mostrou animado com a notícia da vacina: ” Eu agradeço de coração o prefeito, e os governos, estadual e federal, por saber que seremos vacinados. Nosso trabalho nos expõe ao vírus diariamente e, mesmo assim, estamos sempre nas ruas, protegendo nossa população”, disse ele.

O coronel Evandro Bezerra, da polícia militar, também comentou a visita e a resposta que tiveram do prefeito de Cruzeiro do Sul: “Tivemos uma notícia ótima! Reunimos hoje com o prefeito para reivindicar, e acabamos recebendo essa notícia de que todo o esforço está sendo feito para que passem a priorizar a vacinação dos profissionais de segurança. A gente fica muito agradecido por essa notícia e vamos aguardar para que a vacinação se concretize o mais rápido possível”, comentou o militar.

Ainda sobre a decisão de vacinar os trabalhadores da segurança, Zequinha Lima reforçou: “Eu gostaria de esclarecer que nós não podemos e não vamos, tomar nenhuma medida que esteja fora do protocolo do Ministério da saúde ou que não vá de encontro ao PNI. Mas, nesse caso, já existe uma decisão de cima e nós vamos fazer nossa parte com a maior agilidade possível, até por ser essa uma reinvidicação muito justa”. E seguiu: “Temos que trabalhar juntos, nossa parceria com o governo é total. Queremos é vacinar! Através da vacina poderemos vencer esse vírus. Nós só queremos proteger nossa gente”, finalizou o prefeito de Cruzeiro do Sul.